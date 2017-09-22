Сергей Базаревич: «Запаса прочности нынешней сборной России хватит на четыре ближайших года»

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич рассказал о планах команды на следующие четыре года и том, что нужно сделать, чтобы увеличить количество сильных игроков в стране.

«Если говорить о запасе прочности нынешнего состава, то на четыре ближайших года его хватит. Многие говорят, что в Лиге ВТБ играет всего девять российских команд, и это очень грустно. В такой большой стране такого быть не должно. Команд должно быть больше, и это даст возможность большему количеству игроков выступать на более высоком уровне. Российских тренеров также мало, и увеличение количества российских команд даст им места.

В том, что наши молодежные команды неудачно играют в последние годы, нет большой трагедии в плане результата. Поколения складываются или не складываются, но если в каждой команде будет хотя бы один игрок, который потенциально может вырасти в звезду или в члена сборной, тогда все в порядке. Пока не очень это просматривается. Мне кажется, у федерации есть план на это, и нужно приложить много усилий, чтобы изменить ситуацию в детском спорте.

По поводу конкретно следующих четырех лет — у нас есть братья Кулагины, Карасев, которого нам очень не хватало и с которым, надеюсь, все будет хорошо. Кто-то, наверное, будет заканчивать. Большого поколенческого запаса, как у испанцев или аргентинцев, не выпадающих из топа, у нас нет. Но и такого, чтобы уже в первые четыре года случился провал, тоже нет», — сказал Базаревич в эфире телеканала «Россия 24».