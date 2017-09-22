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    Сергей Базаревич: «Запаса прочности нынешней сборной России хватит на четыре ближайших года»

    Теги Сергей Базаревич сборная России Единая лига ВТБ Дмитрий Кулагин Сергей Карасев Михаил Кулагин

    Главный тренер сборной России Сергей Базаревич рассказал о планах команды на следующие четыре года и том, что нужно сделать, чтобы увеличить количество сильных игроков в стране.

    «Если говорить о запасе прочности нынешнего состава, то на четыре ближайших года его хватит. Многие говорят, что в Лиге ВТБ играет всего девять российских команд, и это очень грустно. В такой большой стране такого быть не должно. Команд должно быть больше, и это даст возможность большему количеству игроков выступать на более высоком уровне. Российских тренеров также мало, и увеличение количества российских команд даст им места.

    В том, что наши молодежные команды неудачно играют в последние годы, нет большой трагедии в плане результата. Поколения складываются или не складываются, но если в каждой команде будет хотя бы один игрок, который потенциально может вырасти в звезду или в члена сборной, тогда все в порядке. Пока не очень это просматривается. Мне кажется, у федерации есть план на это, и нужно приложить много усилий, чтобы изменить ситуацию в детском спорте.

    По поводу конкретно следующих четырех лет — у нас есть братья Кулагины, Карасев, которого нам очень не хватало и с которым, надеюсь, все будет хорошо. Кто-то, наверное, будет заканчивать. Большого поколенческого запаса, как у испанцев или аргентинцев, не выпадающих из топа, у нас нет. Но и такого, чтобы уже в первые четыре года случился провал, тоже нет», — сказал Базаревич в эфире телеканала «Россия 24».

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