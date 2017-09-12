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    «Лейкерс» собираются увековечить номер Кобе Брайанта 18 декабря на игре с «Уорриорз»

    Теги Лейкерс Кобе Брайант НБА

    «Лейкерс» выведут из обращения номер Кобе Брайанта 18 декабря во время матча регулярного чемпионата с «Уорриорз», утверждает TMZ.

    Калифорнийский клуб пока не делал официальных заявлений по данному вопросу, но разослал владельцам сезонных абонементов письмо с советом воспользоваться возможностью и прийти на игру 18 декабря, чтобы не пропустить «особенное событие». По информации источников, «озерники» проведут церемонию в честь завершившего карьеру Брайанта.

    Брайант играл за «Лейкерс» под 8-м и 24-м номерами.

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