выведут из обращения номер Кобе Брайанта 18 декабря во время матча регулярного чемпионата с «Уорриорз», утверждает TMZ.

Калифорнийский клуб пока не делал официальных заявлений по данному вопросу, но разослал владельцам сезонных абонементов письмо с советом воспользоваться возможностью и прийти на игру 18 декабря, чтобы не пропустить «особенное событие». По информации источников, «озерники» проведут церемонию в честь завершившего карьеру Брайанта.

Брайант играл за «Лейкерс» под 8-м и 24-м номерами.