Джефф Ван Ганди: «Если ничего не изменится, то «Уорриорз» будут побеждать вечно. Сезон окончен»

Эксперт ESPN Джефф Ван Ганди уверен, что «Голден Стэйт» повторит успех прошлого сезона и удержит чемпионский титул.

«Если ничего не изменится, то «Уорриорз» будут побеждать вечно. Сезон окончен. Мы проведем чемпионат, а «Уорриорз» победят. В следующем сезоне будет то же самое.

С 2018 годом все понятно, давайте погорим о 2019-м… Кто победит четыре раза в семи матчах? Разбудите меня, когда в их составе произойдут изменения», – сказал Ван Ганди.