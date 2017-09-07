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    Джефф Ван Ганди: «Если ничего не изменится, то «Уорриорз» будут побеждать вечно. Сезон окончен»

    Теги Голден Стэйт Джефф Ван Ганди НБА

    Эксперт ESPN Джефф Ван Ганди уверен, что «Голден Стэйт» повторит успех прошлого сезона и удержит чемпионский титул.

    «Если ничего не изменится, то «Уорриорз» будут побеждать вечно. Сезон окончен. Мы проведем чемпионат, а «Уорриорз» победят. В следующем сезоне будет то же самое.

    С 2018 годом все понятно, давайте погорим о 2019-м… Кто победит «Голден Стэйт» четыре раза в семи матчах? Разбудите меня, когда в их составе произойдут изменения», – сказал Ван Ганди.

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