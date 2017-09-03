Амаре Стаудемайр объявил о завершении карьеры
34-летний тяжелый форвард Амаре Стаудемайр объявил о завершении спортивной карьеры, сообщает инсайдер Дэвид Пик.
Стаудемайр провел в НБА 14 сезонов, выступая за «Финикс», «Нью-Йорк», «Даллас» и «Майами». Форвард пришел в лигу сразу после окончания школы, минуя колледж, и был выбран «Санз» под 9-м номером на драфте 2002 года. Амаре был признан лучшим новичком года и шесть раз участвовал в Матче всех звезд. В составе сборной США он становился бронзовым призером Олимпийских игр 2004 года в Афинах.
В минувшем сезоне Стаудемайр стал чемпионом Израиля в составе иерусалимского «Хапоэля».
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