Амаре Стаудемайр объявил о завершении карьеры

34-летний тяжелый форвард объявил о завершении спортивной карьеры, сообщает инсайдер Дэвид Пик.

Стаудемайр провел в 14 сезонов, выступая за «Финикс», «Нью-Йорк», «Даллас» и «Майами». Форвард пришел в лигу сразу после окончания школы, минуя колледж, и был выбран «Санз» под 9-м номером на драфте 2002 года. Амаре был признан лучшим новичком года и шесть раз участвовал в Матче всех звезд. В составе сборной США он становился бронзовым призером Олимпийских игр 2004 года в Афинах.

В минувшем сезоне Стаудемайр стал чемпионом Израиля в составе иерусалимского .