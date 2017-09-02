Виталий Фридзон: «Победа над Турцией придаст нам уверенности»

Капитан сборной России Виталий Фридзон отметил важность победы над Турцией (76:73) в стартовом матче Евробаскета-2017, а также рассказал о своей роли в команде и разговоре с создателем нового мяча турнира.

«Нам очень важно было победить Турцию. Первый официальный матч при сумасшедшей поддержке соперника. Безусловно, это придаст нам уверенности. Поздравляю команду, болельщиков.

Понимали, что первая игра с хозяевами турнира будет очень сложной. В начале мы немного нервничали, но нам удалось выдержать удар и начать играть в свой баскетбол. Здорово защищались, но допустили много потерь. Они применяли высокий прессинг, мы его сбивали, но не всегда это получалось. Очень важный бросок в концовке забил , хочу отдельно поблагодарить его за это.

Сложно привыкнуть к новому мячу. Когда он становится мокрым, его тяжело поймать, мяч буквально выскальзывает из рук. Я разговаривал с создателем этого мяча, и он согласен со мной. Также на новый мяч жаловались многие капитаны других сборных, которые написали письмо в .

Ответственность большая, надо всех подбадривать, держать в тонусе. Много молодых ребят, горячих, надо их успокаивать. Тренерский штаб и ребята доверили мне роль капитана, и я делаю все, что от меня зависит. Очень люблю нашу страну, давно играю за сборную, сменилось уже несколько поколений, но я до сих пор в строю», – сказал защитник.

«Они поломали нам игру. И мы знали, что они нам поломают игру». Россия и Турция начали с драки в баре

Перетерпели. Сборная России с победы стартовала на Евробаскете