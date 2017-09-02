Сергей Базаревич: «Игра с Турцией не выглядела красиво. Но красиво и не могла выглядеть»

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич прокомментировал победу над командой Турции (76:73) в стартовом матче на Евробаскете-2017.

– Большую часть матча мы контролировали ход игры и играли лучше. Но из-за того, что соперники стали прессинговать, совершили много ошибок. Причем некоторые потери были совсем необязательными.

Может быть, сказалась некоторая усталость. Например, из-за прессинга пришлось продержать на площадке слишком много времени Хвостова. Он проделывает очень большой объем работы, и, наверное, не стоило этого делать. Однако игра складывалась так, что его помощь была необходима. Поэтому кто-то другой сыграл меньше. Тем не менее, это сработало.

– Турки удивили вас своим прессингом?

– Нет. Мы к этому специально готовились. Знали, что они поломают нам игру. И они поломали. Втянули нас в свой баскетбол. При этом мы понимали, что игра не будет структурированной. Была задача найти баланс между организацией и индивидуальными действиями. Мы понимали, что в такой игре Швед получит свои шансы. В целом все это не выглядело красиво. Но красиво и не могло выглядеть. И не нужно было из-за этого паниковать. Поэтому и держали на площадке Кулагина, Хвостова, Шведа дольше, чем обычно.

– Согласны с тем, что когда на площадке не было Шведа, у других игроков возникали проблемы в завершающей стадии атаки?

– Кто-то сыграл хорошо, кто-то хуже, кто-то вообще не сыграл. Но я рад, что нашлись люди, которые взяли инициативу на себя. Мы на всех надеемся и во всех верим. И верим, что в следующих матчах те, кто сегодня не попал в ритм игры, станут решающим фактором.

– С чем связан выход в стартовой пятерке ? Хотели удивить соперников?

– Во-первых, мы понимали, что у сборной Турции есть три габаритных центровых на одного нашего Мозгова. К тому же у Тимофея была проблема с фолами в последней контрольной игре в Финляндии. И мы хотели, чтобы Володя взял на себя хотя бы часть этих нарушений.

Вообще выход Ивлева в стартовой пятерке был спланирован заранее, еще за несколько дней до матча. Плюс сегодня мы посмотрели, как судят в двух первых играх. И то, что увидели, убедило меня в том, что решение было верным. В принципе, это был неплохой ход. Хотя, когда выигрываешь, любой ход неплохой.

– До матча с Сербией у сборной России меньше суток…

– Это проблема. И я говорил об этом с самого начала. У нас тяжелое расписание – сербы свой матч провели на четыре часа раньше. Плюс такая напряженная борьба с Турцией. Хотя и у Сербии тоже была нелегкая игра. Наша, правда, получилась поэмоциональнее. Постараемся сделать все возможное, чтобы хорошо подготовить игроков к субботней встрече, – рассказал Базаревич.

«Они поломали нам игру. И мы знали, что они нам поломают игру». Россия и Турция начали с драки в баре

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