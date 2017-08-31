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    Порзингис пропустил встречу с руководством «Никс» после пожелания тренера «перестать играть как баба»

    Теги Нью-Йорк НБА Джефф Хорнасек Гильермо Эрнангомес Кристапс Порзингис

    Форвард «Никс» Кристапс Порзингис пропустил традиционную встречу с руководством клуба после завершения сезона-2016/17, что вызвало большой резонанс.

    Согласно сообщению авторитетного журналиста Питера Вечея, к такому шагу Порзингиса подтолкнула вражда с главным тренером Джеффом Хорнасеком, кульминацией которой стало неприятное послание специалиста латышу. Хорнасек якобы потребовал от лучшего друга Порзингиса в команде Вилли Эрнангомеса передать форварду, чтобы тот «перестал играть как баба» (stop playing like a pussy – прим. Sports.ru).

    Порзингис после этого перестал общаться с Хорнасеком и пропустил встречу с руководством.

    Вечей пишет, что Хорнасек и Порзингис позже все-таки стали контактировать, делая это с помощью сообщений или все того же Эрангомеса.

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