Порзингис пропустил встречу с руководством «Никс» после пожелания тренера «перестать играть как баба»

Форвард «Никс» пропустил традиционную встречу с руководством клуба после завершения сезона-2016/17, что вызвало большой резонанс.

Согласно сообщению авторитетного журналиста Питера Вечея, к такому шагу Порзингиса подтолкнула вражда с главным тренером , кульминацией которой стало неприятное послание специалиста латышу. Хорнасек якобы потребовал от лучшего друга Порзингиса в команде Вилли Эрнангомеса передать форварду, чтобы тот «перестал играть как баба» (stop playing like a pussy – прим. Sports.ru).

Порзингис после этого перестал общаться с Хорнасеком и пропустил встречу с руководством.

Вечей пишет, что Хорнасек и Порзингис позже все-таки стали контактировать, делая это с помощью сообщений или все того же Эрангомеса.