Товарищеский матч. Сборная России в гостях сыграет с Финляндией
Сегодня, 25 августа, сборная России в Хельсинки проведет свой последний товарищеский матч в рамках подготовки к Евробаскету-2017. Соперником команды Сергея Базаревича станет Финляндия.
Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Игра» и на официальном сайте РФБ.
Товарищеский матч
Хельсинки, Финляндия
Финляндия – Россия
25 августа. 20.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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