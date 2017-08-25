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    Товарищеский матч. Сборная России в гостях сыграет с Финляндией

    Теги результаты товарищеские матчи сборная России сборная Финляндии

    Сегодня, 25 августа, сборная России в Хельсинки проведет свой последний товарищеский матч в рамках подготовки к Евробаскету-2017. Соперником команды Сергея Базаревича станет Финляндия.

    Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Игра» и на официальном сайте РФБ.

    Товарищеский матч

    Хельсинки, Финляндия

    Финляндия – Россия

    25 августа. 20.00

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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