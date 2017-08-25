Товарищеский матч. Сборная России в гостях сыграет с Финляндией

Сегодня, 25 августа, сборная России в Хельсинки проведет свой последний товарищеский матч в рамках подготовки к Евробаскету-2017. Соперником команды Сергея Базаревича станет Финляндия.

Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Игра» и на официальном сайте РФБ.

Товарищеский матч

Хельсинки, Финляндия

Финляндия – Россия

25 августа. 20.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.