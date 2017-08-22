Большинство новичков НБА назвали ЛеБрона Джеймса любимым игроком

Форвард «Кливленда» ЛеБрон Джеймс является самым любимым игроком большинства новичков .

В ежегодном опросе новичков ЛеБрон Джеймс набрал 31,5% голосов. Второе место занял разыгрывающий Расселл Уэстбрук (19,4%). Замкнул тройку Кавай Ленард ( ).

Предыдущие три года любимым игроком среди новичков становился Кевин Дюрэнт, однако после перехода форварда в его показатель упал до 5,6%, что совпадает с результатом .

Отметим, что ни один новичок не отдал голос за двукратного MVP и двукратного чемпиона лиги ( ).