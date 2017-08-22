Большинство новичков НБА назвали ЛеБрона Джеймса любимым игроком
Форвард «Кливленда» ЛеБрон Джеймс является самым любимым игроком большинства новичков НБА.
В ежегодном опросе новичков ЛеБрон Джеймс набрал 31,5% голосов. Второе место занял разыгрывающий «Оклахома-Сити» Расселл Уэстбрук (19,4%). Замкнул тройку Кавай Ленард («Сан-Антонио»).
Предыдущие три года любимым игроком среди новичков становился Кевин Дюрэнт, однако после перехода форварда в «Голден Стэйт» его показатель упал до 5,6%, что совпадает с результатом Дрэймонда Грина.
Отметим, что ни один новичок не отдал голос за двукратного MVP и двукратного чемпиона лиги Стефена Карри («Голден Стэйт»).
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