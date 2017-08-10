Представитель Зака Рэндолфа назвал обвинения в хранении марихуаны с целью продажи «ложными»

Агент Рэймонд Бразерс, который представляет интересы форварда «Кингс» Зака Рэндолфа, отверг обвинения в хранении марихуаны с целью продажи.

«Эти обвинения являются ложными и вводят в заблуждение. Мы рассматриваем все варианты решения этого вопроса», – заявил Бразерс.

Рэндолф был арестован в среду в Лос-Анджелесе по обвинению в хранении большого количества марихуаны с целью продажи.

В заявили, что знают о ситуации, но не стали давать комментарии.