Защитник «Химок» и сборной России Алексей Швед поделился мыслями о подготовке национальной команды к Евробаскету.

«Еще неизвестно, когда будет объявлен окончательный состав сборной. В прошлый раз за день до выезда был озвучен состав. Думаю, я поеду. Но тренеру решать.

Отдохнуть у меня не получилось. Тренировался, ездил в Германию проверить ногу. Я и сейчас готов играть. Может, просто надо побегать недельку. Думаю, наши соперники прежние. Многие команды сильные и хотят победить.

В Санкт-Петербурге проведем два матча. Мне лично нравится играть в Москве, удобнее сыграть там, где живешь. Думаю, и в Питере будет полный зал, то же самое ожидаем от Казани. В сборной собраны ребята, которых я знаю давно.

Недовольство Мозгова по ходу тренировки? Я не знаю, не думаю, что там какой-то негатив. На такие моменты даже не обращаю внимания. Прошел этот момент, и он пошел дальше бегать по площадке.

Что касается шансов на медали на Евробаскете, то я не люблю говорить раньше времени. Сначала постараемся выиграть матчи в группе, а потом будем идти шаг за шагом. Состав реально собран самый сильный за последние пять лет, может что-то получиться», – сказал Швед.

Соперниками россиян на первом этапе турнира станут сборные Турции, Сербии, Латвии, Бельгии и Великобритании. Команды этой группы будут проводить матчи в Стамбуле.