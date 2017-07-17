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    Евролига. ЦСКА объявил о подписании Серхио Родригеса

    Теги переходы ЦСКА Серхио Родригес Turkish Airlines Euroleague Единая лига ВТБ

    Московский ЦСКА на официальном сайте объявил о подписании контракта с разыгрывающим Серхио Родригесом (31 год, 191 см).

    Плеймейкер сборной Испании заключил соглашение по схеме «2+1», которое вступит в силу после меобследования.

    Родригес – обладатель двух олимпийских медалей (серебро Лондона-2012 и бронза Рио-2016), чемпион мира (2006), чемпион Европы (2015), обладатель европейского серебра (2007) и бронзы (2013). В его послужном списке победа в Евролиге с «Реалом» (2015), титул MVP главного клубного турнира континента (2014).

    Предыдущий сезон Родригес отыграл в составе «Филадельфии». Первый испанец в составе ЦСКА провел за «Сиксерс» 68 матчей, из которых 30 – в стартовом составе, со средними показателями 7,8 очка, 2,3 подбора, 5,1 передачи за 22,3 минуты. 

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