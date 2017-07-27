Форвард Виктор Хряпа (34 года, 203 см) и ЦСКА подписали новый контракт по схеме «1+1».

Дебют Хряпы в красно-синей форме датируется 2002 годом. С перерывом на выступление в НБА он провел в ЦСКА 12 сезонов, причем на протяжении последних восьми лет исполнял функции капитана.

В составе ЦСКА Хряпа выиграл два титула чемпиона Евролиги (2008, 16), 12 титулов чемпиона России, 7 – , Кубок России. Виктор является лидером клуба за всю историю по количеству проведенных матчей (570, 416 – в старте). Его средние показатели – 7,1 очка, 5,4 подбора, 2,7 передачи, 1,2 перехвата, 0,7 блок-шота, 21,5 минуты.