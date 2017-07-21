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    НБА. «Лейкерс» и Деррик Роуз провели трехчасовую встречу

    Теги возможные переходы Кливленд Лейкерс НБА Деррик Роуз

    Руководители «Лейкерс» и свободный агент Деррик Роуз провели трехчасовую встречу. Обе стороны остались довольны результатами переговоров, пишет ESPN.com.

    Ранее сообщалось, что Роуз и «Кливленд» ведут «серьезные переговоры» о контракте на один год.

    Калифорнийцы настаивают на том, что готовы предоставить Роузу больше игрового времени и денег, нежели «Кэвз», а также обещают приятную атмосферу после непростого сезона в «Нью-Йорке».

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