Руководители и свободный агент Деррик Роуз провели трехчасовую встречу. Обе стороны остались довольны результатами переговоров, пишет ESPN.com.

Ранее сообщалось, что Роуз и ведут «серьезные переговоры» о контракте на один год.

Калифорнийцы настаивают на том, что готовы предоставить Роузу больше игрового времени и денег, нежели «Кэвз», а также обещают приятную атмосферу после непростого сезона в «Нью-Йорке».