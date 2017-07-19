Президент Мэджик Джонсон верит, что удачное выступление Лонзо Болла в Летней лиге станет одним из многих успехов новичка калифорнийской команды.

«Если он делает трипл-даблы в Летней лиге, то будет делать трипл-даблы и в регулярном чемпионате. Как и в случае со мной, когда я в свое время появился в лиге, присутствовало давление. Я был первым номером драфта. Меня это не волновало. Я готовился к тому, чтобы делать на площадке то, что умею. Лонзо будет делать то, что умеет. У великих игроков так все и происходит.

Без сомнения, Лонзо является особенным игроком, потому что он делает всех остальных лучше. Он способен делать вещи, которым нельзя научить. Он раздает результативные передачи, передачи, после которых вы набираете очки. Немногие первые номера в лиге способны на это. Я сейчас говорю о передачах, после которых остается лишь набрать очки, а не просто о том, чтобы передать мяч другому игроку», – цитирует Джонсона ESPN.com.