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    НБА. «Пеликанс» и Дрю Холидэй подписали 5-летний контракт на 126 миллионов долларов

    Теги переходы Новый Орлеан НБА Дрю Холидэй

    «Новый Орлеан» и разыгрывающий Дрю Холидэй подписали 5-летний контракт на 126 миллионов долларов, сообщается в официальном твиттере клуба.

    В соглашении прописаны бонусы, с учетом которых его общая сумма может превысить 150 миллионов. На пятый год распространяется опция игрока.

    В минувшем сезоне 27-летний Холидэй набирал 15,4 очка и 7,3 передачи в среднем за игру.

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