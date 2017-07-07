НБА. «Пеликанс» и Дрю Холидэй подписали 5-летний контракт на 126 миллионов долларов
«Новый Орлеан» и разыгрывающий Дрю Холидэй подписали 5-летний контракт на 126 миллионов долларов, сообщается в официальном твиттере клуба.
В соглашении прописаны бонусы, с учетом которых его общая сумма может превысить 150 миллионов. На пятый год распространяется опция игрока.
В минувшем сезоне 27-летний Холидэй набирал 15,4 очка и 7,3 передачи в среднем за игру.
Done deal! @Jrue_Holiday11 ‼ #Pelicans pic.twitter.com/kcaUnIJP8x— New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) 6 июля 2017 г.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.