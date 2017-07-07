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    НБА. Руди Гэй перешел в «Сан-Антонио»

    Теги переходы Руди Гэй Сан-Антонио НБА

    Форвард Руди Гэй станет игроком «Сан-Антонио». Как сообщает ESPN, игрок подпишет двухлетнее соглашение на 17 миллионов долларов. Контракт включает опцию игрока на сезон-2018/19.

    Гэй отказался от последнего года по соглашению с «Кингс», по которому должен был заработать в следующем сезоне 14,2 миллиона.

    Гэй порвал ахиллесово сухожилие в январе и пропустил остаток сезона. Он открыто критиковал клубную культуру «Кингс».

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