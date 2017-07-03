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    НБА. Кармело Энтони согласен перейти в «Кливленд» или «Хьюстон»

    Теги возможные переходы Кливленд Кармело Энтони Хьюстон Нью-Йорк НБА

    Как сообщает ESPN.com, форвард «Нью-Йорка» Кармело Энтони готов отменить запрет на обмен, если клуб договорится о сделке с «Кливлендом» или «Хьюстоном».

    Согласно источникам, наиболее предпочтительным вариантом для Энтони остаются «Кавальерс», однако переход Криса Пола в «Рокетс» существенно повысил интерес форварда к техасской команде.

    Бывший президент «Никс» Фил Джексон подталкивал Энтони к тому, чтобы отказаться от запрета на обмен и покинуть команду. После отставки Джексона клуб не поменял свое отношение к ситуации и отвергает идею выкупа контракта, желая получить ценные активы в обмен на звездного форварда. При этом «Никс» стараются избежать долгосрочных контрактов с возрастными игроками. В частности, в переговорах с «Хьюстоном» «Нью-Йорк» не желает включать в сделку Райана Андерсона, которому полагаются 61,3 миллиона долларов за следующие три сезона.

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