Как сообщает ESPN.com, форвард «Нью-Йорка» Кармело Энтони готов отменить запрет на обмен, если клуб договорится о сделке с или «Хьюстоном».

Согласно источникам, наиболее предпочтительным вариантом для Энтони остаются «Кавальерс», однако переход Криса Пола в «Рокетс» существенно повысил интерес форварда к техасской команде.

Бывший президент «Никс» Фил Джексон подталкивал Энтони к тому, чтобы отказаться от запрета на обмен и покинуть команду. После отставки Джексона клуб не поменял свое отношение к ситуации и отвергает идею выкупа контракта, желая получить ценные активы в обмен на звездного форварда. При этом «Никс» стараются избежать долгосрочных контрактов с возрастными игроками. В частности, в переговорах с «Хьюстоном» не желает включать в сделку Райана Андерсона, которому полагаются 61,3 миллиона долларов за следующие три сезона.