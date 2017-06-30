Александр Васин покинул пост главного тренера женской сборной России
Сегодня состоялось заседание исполкома РФБ, на котором главный тренер женской сборной России Александр Васин был освобожден от занимаемой должности по обоюдному согласию сторон.
Президент РФБ Андрей Кириленко поделился своим мнением о выступлении женской сборной на прошедшем Евробаскете и сообщил о состоявшейся беседе с ее главным тренером.
Исполком РФБ постановил признать результат выступления женской сборной на Евробаскете неудовлетворительным и освободить Васина от должности главного тренера национальной команды. В то же время тренерскому совету женских сборных было поручено провести тщательный анализ выступления сборной России в Праге и представить в исполком РФБ предложения по кандидатуре нового главного тренера.
«Российская Федерация Баскетбола хочет поблагодарить Александра Васина за проделанную работу. Никаких вопросов по его вкладу и самоотдаче нет. Но на оценку работы тренера не может не влиять результат команды, а результат, увы, получился неудовлетворительным.
В связи с этим мы решили удовлетворить просьбу Александра Александровича об отставке. Желаем ему успехов и удачи в дальнейшем. В любом случае, он – один из сильнейших женских российских тренеров. На сегодняшний день мы прекратили с ним сотрудничество в рамках сборной, но обязательно будем консультироваться по вопросам нашего женского баскетбола. Для меня его мнение очень важно. К сожалению, результат одного неудачного турнира может оказать серьезное влияние на позиции тренера. Но мы очень рассчитываем на его помощь в будущем», – цитирует Кириленко официальный сайт РФБ.
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