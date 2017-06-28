По информации ESPN.com, в среду утром объявит о том, что президент клуба покидает свой пост.

Владелец «Никс» Джеймс Долан в последнее время обсуждал с Джексоном план действий, который принес бы команде пользу в будущем. В последние дни эти разговоры проходили наиболее интенсивно. Сегодня же стало известно, что Долан тщательно обдумывает будущее Джексона как президента .

Два месяца назад Джексон продлил контракт с «Никс» до окончания сезона-2018/19, воспользовавшись соответствующей опцией в соглашении, подписанном в 2014 году.

За три сезона, что Джексон находится на посту президента «Нью-Йорка», команда одержала 80 побед при 166 поражениях и ни разу даже близко не подошла к выходу в плей-офф.