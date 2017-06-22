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    НБА. Потолок зарплат в сезоне-2017/18 составит 99 миллионов долларов

    Теги НБА

    Как сообщает MassLive.com, лига сообщила руководствам клубов о том, что потолок зарплат на сезон-2017/18 составит 99 миллионов долларов.

    По данным на апрель, ожидаемый потолок зарплат был 101 миллионов долларов, что на 2 миллиона меньше, чем лига прогнозировала в октябре.

    По информации ESPN, порог налога на роскошь также опустился с ожидаемых 121 миллионов до 119 миллионов.

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