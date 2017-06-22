Как сообщает MassLive.com, лига сообщила руководствам клубов о том, что потолок зарплат на сезон-2017/18 составит 99 миллионов долларов.

По данным на апрель, ожидаемый потолок зарплат был 101 миллионов долларов, что на 2 миллиона меньше, чем лига прогнозировала в октябре.

По информации ESPN, порог налога на роскошь также опустился с ожидаемых 121 миллионов до 119 миллионов.