Евробаскет-2017. Женщины. Россия встретится с Грецией, Украина – со Словакией и другие матчи
Во вторник, 20 июня, женская сборная России сыграет с командой Греции в матче за выход в 1/4 финала чемпионата Европы-2017. Украина встретится со Словакией, Латвия – с Сербией, Италия – с Венгрией.
Чемпионат Европы
Женщины
Чехия
Плей-офф
Матчи за выход в 1/4 финала
Сербия – Латвия
20 июня. 19.00
Украина – Словакия
20 июня. 19.00
Италия – Венгрия
20 июня. 21.30
РОССИЯ – Греция
20 июня. 21.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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