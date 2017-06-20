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    Евробаскет-2017. Женщины. Россия встретится с Грецией, Украина – со Словакией и другие матчи

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    Во вторник, 20 июня, женская сборная России сыграет с командой Греции в матче за выход в 1/4 финала чемпионата Европы-2017. Украина встретится со Словакией, Латвия – с Сербией, Италия – с Венгрией.

    Чемпионат Европы

    Женщины

    Чехия

    Плей-офф

    Матчи за выход в 1/4 финала

    Сербия – Латвия

    20 июня. 19.00

    Украина – Словакия

    20 июня. 19.00

    Италия – Венгрия

    20 июня. 21.30

    РОССИЯ – Греция

    20 июня. 21.30

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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