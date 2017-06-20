Во вторник, 20 июня, женская сборная России сыграет с командой Греции в матче за выход в 1/4 финала чемпионата Европы-2017. Украина встретится со Словакией, Латвия – с Сербией, Италия – с Венгрией.

Чемпионат Европы

Женщины

Чехия

Плей-офф

Матчи за выход в 1/4 финала

Сербия – Латвия

20 июня. 19.00

Украина – Словакия

20 июня. 19.00

Италия – Венгрия

20 июня. 21.30

РОССИЯ – Греция

20 июня. 21.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.