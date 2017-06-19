Президент литовского клуба «Летувос Ритас» ушел в отставку после расистского высказывания
Как пишет Eurohoops, Гедвидас Вайнаускас ушел с поста президента «Летувос Ритас» после расистского высказывания относительно зависимости атмосферы в команде от количества чернокожих баскетболистов.
Заявление Вайнаускаса привлекло большое внимание. Боссу вильнюсцев пришлось расстаться с большей частью своей доли во владении клубом.
Новым основным владельцем и президентом «Летувос Ритас» стал Антанас Гуода.
Евролига проведет разбирательство в связи с высказыванием президента «Летувос Ритас»
Расистское высказывание президента «Летувос Ритас» стало темой дискуссии на канале ESPN
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