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    Президент литовского клуба «Летувос Ритас» ушел в отставку после расистского высказывания

    Теги Еврокубок Летувос Ритас чемпионат Литвы отставки Гедвидас Вайнаускас

    Как пишет Eurohoops, Гедвидас Вайнаускас ушел с поста президента «Летувос Ритас» после расистского высказывания относительно зависимости атмосферы в команде от количества чернокожих баскетболистов.

    Заявление Вайнаускаса привлекло большое внимание. Боссу вильнюсцев пришлось расстаться с большей частью своей доли во владении клубом.

    Новым основным владельцем и президентом «Летувос Ритас» стал Антанас Гуода.

    Евролига проведет разбирательство в связи с высказыванием президента «Летувос Ритас»

    Расистское высказывание президента «Летувос Ритас» стало темой дискуссии на канале ESPN

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