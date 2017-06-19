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    Бывший руководитель «Нетс»: «Прохоров и его люди были одержимы всем самым ярким – яхтами, шампанским, звездами»

    Теги Бостон Пол Пирс Кевин Гарнетт Бруклин НБА Михаил Прохоров Дмитрий Разумов

    По словам одного из бывших руководителей «Бруклина», сделка 2013 года, в результате которой клуб отдал «Бостону» три драфт-пика первого раунда в обмен на ветеранов Пола Пирса и Кевина Гарнетта, была осуществлена по настоянию владельца клуба Михаила Прохорова и председателя совета директоров Дмитрия Разумова.

    «Дмитрий — охотник за звездами. Прохоров и его люди были одержимы всем самым ярким — самыми большими яхтами, самым дорогим шампанским, самыми большими звездами, Мерседесами“, — приводит слова своего источника The New York Daily News.

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