Бывший руководитель «Нетс»: «Прохоров и его люди были одержимы всем самым ярким – яхтами, шампанским, звездами»
По словам одного из бывших руководителей «Бруклина», сделка 2013 года, в результате которой клуб отдал «Бостону» три драфт-пика первого раунда в обмен на ветеранов Пола Пирса и Кевина Гарнетта, была осуществлена по настоянию владельца клуба Михаила Прохорова и председателя совета директоров Дмитрия Разумова.
«Дмитрий — охотник за звездами. Прохоров и его люди были одержимы всем самым ярким — самыми большими яхтами, самым дорогим шампанским, самыми большими звездами, Мерседесами“, — приводит слова своего источника The New York Daily News.
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