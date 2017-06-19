По словам одного из бывших руководителей «Бруклина», сделка 2013 года, в результате которой клуб отдал три драфт-пика первого раунда в обмен на ветеранов Пола Пирса и , была осуществлена по настоянию владельца клуба Михаила Прохорова и председателя совета директоров Дмитрия Разумова.

«Дмитрий — охотник за звездами. Прохоров и его люди были одержимы всем самым ярким — самыми большими яхтами, самым дорогим шампанским, самыми большими звездами, Мерседесами“, — приводит слова своего источника The New York Daily News.