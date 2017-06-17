рассматривают вариант с назначением Георгиоса Барцокаса на пост главного тренера, информирует Eurohoops.

Имя бывшего главного тренера «Локомотива-Кубани» также упоминалось в связи с вакантной позицией на мостике .

Барцокас был уволен из «Барселоны» после неудачного выступления в сезоне-2016/17. С «Локомотивом» греческий тренер год назад дошел до «Финала четырех» Евролиги.