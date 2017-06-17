Евролига. Барцокас – кандидат на пост главного тренера «Химок»
«Химки» рассматривают вариант с назначением Георгиоса Барцокаса на пост главного тренера, информирует Eurohoops.
Имя бывшего главного тренера «Локомотива-Кубани» также упоминалось в связи с вакантной позицией на мостике УНИКСа.
Барцокас был уволен из «Барселоны» после неудачного выступления в сезоне-2016/17. С «Локомотивом» греческий тренер год назад дошел до «Финала четырех» Евролиги.
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