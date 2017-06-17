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    Евролига. Барцокас – кандидат на пост главного тренера «Химок»

    Теги УНИКС Химки Turkish Airlines Euroleague Георгиос Барцокас Единая лига ВТБ

    «Химки» рассматривают вариант с назначением Георгиоса Барцокаса на пост главного тренера, информирует Eurohoops.

    Имя бывшего главного тренера «Локомотива-Кубани» также упоминалось в связи с вакантной позицией на мостике УНИКСа.

    Барцокас был уволен из «Барселоны» после неудачного выступления в сезоне-2016/17. С «Локомотивом» греческий тренер год назад дошел до «Финала четырех» Евролиги.

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