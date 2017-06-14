Комиссионер Адам Сильвер заявил, что задача лиги не опустить до уровня остальной лиги, а сделать так, чтобы другие 29 команд могли составить конкуренцию чемпиону.

«Вместо того, чтобы заострять внимание на лучшей команде, мы должны сосредоточиться на остальной лиге. Вместо того, чтобы думать о том, как разрушить команду чемпионского калибра, моей целью должно стать развитие большего количества великолепных игроков в лиге», – передает слова Сильвера The Washington Post.