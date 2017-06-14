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    Адам Сильвер: «Мы должны поднять остальную лигу до уровня «Голден Стэйт»

    Теги Голден Стэйт НБА Адам Сильвер

    Комиссионер Адам Сильвер заявил, что задача лиги не опустить «Голден Стэйт» до уровня остальной лиги, а сделать так, чтобы другие 29 команд могли составить конкуренцию чемпиону.

    «Вместо того, чтобы заострять внимание на лучшей команде, мы должны сосредоточиться на остальной лиге. Вместо того, чтобы думать о том, как разрушить команду чемпионского калибра, моей целью должно стать развитие большего количества великолепных игроков в лиге», – передает слова Сильвера The Washington Post.

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