Адам Сильвер: «Мы должны поднять остальную лигу до уровня «Голден Стэйт»
Комиссионер Адам Сильвер заявил, что задача лиги не опустить «Голден Стэйт» до уровня остальной лиги, а сделать так, чтобы другие 29 команд могли составить конкуренцию чемпиону.
«Вместо того, чтобы заострять внимание на лучшей команде, мы должны сосредоточиться на остальной лиге. Вместо того, чтобы думать о том, как разрушить команду чемпионского калибра, моей целью должно стать развитие большего количества великолепных игроков в лиге», – передает слова Сильвера The Washington Post.
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