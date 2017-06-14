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    Андрей Кириленко: «Потеря Шведа ударит по «Химкам» сильнее, чем потеря Теодосича по ЦСКА»

    Теги ЦСКА Химки Алексей Швед Андрей Кириленко Милош Теодосич Единая лига ВТБ

    Президент РФБ Андрей Кириленко считает, что возможная потеря защитника Алексея Шведа может сильно ударить по «Химкам».

    «Думаю, просто не хватило сил «Химкам» на финал после серии с «Зенитом», такой «зарубы», как в полуфинале, давно у нас не было. В финале уже было опустошение у «Химок», не хватило энергии. Победив «Зенит» в пяти матчах, «Химки» доказали, что более достойны играть в Евролиге.

    Возможная потеря Алексея Шведа может сильно ударить по «Химкам». Условно по ЦСКА потеря Теодосича, если он уедет, ударит меньше, потому что он важный игрок для команды, но не такой основополагающий», – приводит слова Кириленко «Р-Спорт».

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