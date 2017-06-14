Президент РФБ Андрей Кириленко считает, что возможная потеря защитника может сильно ударить по «Химкам».

«Думаю, просто не хватило сил «Химкам» на финал после серии с «Зенитом», такой «зарубы», как в полуфинале, давно у нас не было. В финале уже было опустошение у «Химок», не хватило энергии. Победив «Зенит» в пяти матчах, доказали, что более достойны играть в Евролиге.

Возможная потеря Алексея Шведа может сильно ударить по «Химкам». Условно по потеря Теодосича, если он уедет, ударит меньше, потому что он важный игрок для команды, но не такой основополагающий», – приводит слова Кириленко «Р-Спорт».