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    Два билета в первый ряд на «Голден Стэйт» – «Кливленд» проданы за 133 тысячи долларов. Это рекорд НБА

    Теги Кливленд Голден Стэйт НБА болельщики Oracle Arena НБА плей-офф

    Как пишет инсайдер ESPN Дэррен Ровелл, два билета в первый ряд «Oracle Arena» на пятый матч финальной серии плей-офф «Голден Стэйт» – «Кливленд» (3-1) были проданы в сумме за рекордные для НБА 133 тысячи долларов.

    Утром в понедельник стало известно, что два других билета в первый ряд были проданы за 45 000 долларов каждый. Еще два билета были проданы по цене 41 000 долларов.

    В прошлом сезоне пара билетов на седьмой матч Финала между теми же соперниками была продана за 120 тысяч.

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