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    ЛеБрон Джеймс сказал, что «Кливленд» не будет замедлять игру против «Голден Стэйт»

    Теги Тайрон Лю Кливленд ЛеБрон Джеймс Голден Стэйт НБА НБА плей-офф

    Лидер «Кавальерс» ЛеБрон Джеймс заявил о том, что клуб из Огайо не собирается замедлять темп игры после двух крупных поражений от «Уорриорз» на старте финальной серии.

    «Это не наша игра. Мы играем в своем ритме, мы играем в свою игру», – сказал Джеймс.

    Действующие чемпионы после неудачного выступления в атаке в первом матче серии набрали 113 очков во второй игре. При этом «Кливленд» позволил сопернику набрать в сумме 245 очков в первых двух встречах противостояния.

    «Мы должны играть быстро. Это наш стиль, наша игра. Мы хотим играть с хорошим темпом, но для этого нужно больше удачных владений на своей половине площадки», – отметил главный тренер «Кэвз» Тайрон Лю.

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