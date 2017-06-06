ЛеБрон Джеймс сказал, что «Кливленд» не будет замедлять игру против «Голден Стэйт»

Лидер «Кавальерс» заявил о том, что клуб из Огайо не собирается замедлять темп игры после двух крупных поражений от «Уорриорз» на старте финальной серии.

«Это не наша игра. Мы играем в своем ритме, мы играем в свою игру», – сказал Джеймс.

Действующие чемпионы после неудачного выступления в атаке в первом матче серии набрали 113 очков во второй игре. При этом позволил сопернику набрать в сумме 245 очков в первых двух встречах противостояния.

«Мы должны играть быстро. Это наш стиль, наша игра. Мы хотим играть с хорошим темпом, но для этого нужно больше удачных владений на своей половине площадки», – отметил главный тренер «Кэвз» .