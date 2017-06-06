Университет штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук проанализировал статистику игроков в матчах, которые были сыграны на следующий день после использования ими твиттера с 23 вечера до 7 утра.

Исследование затронуло 112 подтвержденных аккаунтов игроков НБА. В период с сезона-2009/10 по сезон-2015/16 были зафиксированы более 30 тысяч сообщений в твиттере в обозначенное позднее время.

Согласно результатам исследования, пользовавшиеся твиттером в позднее время баскетболисты на следующий день в среднем набирали на одно очко меньше, а процент реализации с игры падал на 1,7. У них также зафиксировано уменьшение игрового времени, меньшее количество совершенных подборов и перехватов.