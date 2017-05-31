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    Скотти Пиппен: «Стефен Карри – не доминирующий игрок, он даже не лучший игрок в своей команде»

    Теги Кливленд ЛеБрон Джеймс Голден Стэйт НБА Скотти Пиппен Кевин Дюрэнт Стефен Карри НБА плей-офф

    Шестикратный чемпион НБА Скотти Пиппен в программе «The Jump» на канале ESPN заявил, что Стефен Карри не является доминирующим игроком, более того, он больше не является лучшим игроком в своей команде.

    «Несмотря на то, что он двукратный MVP, на данный момент он не является лучшим игроком в этой команде. Он не доминирующий игрок. Он потрясающий игрок, и то, что он делает на площадке, заставляет «Кливленд» концентрироваться на нем, но способности ЛеБрона Джеймса и Кевина Дюрэнта позволяют им доминировать во всех аспектах игры», – сказал Пиппен.

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