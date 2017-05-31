Шестикратный чемпион НБА Скотти Пиппен в программе «The Jump» на канале ESPN заявил, что не является доминирующим игроком, более того, он больше не является лучшим игроком в своей команде.

«Несмотря на то, что он двукратный MVP, на данный момент он не является лучшим игроком в этой команде. Он не доминирующий игрок. Он потрясающий игрок, и то, что он делает на площадке, заставляет «Кливленд» концентрироваться на нем, но способности и Кевина Дюрэнта позволяют им доминировать во всех аспектах игры», – сказал Пиппен.

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