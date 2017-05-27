Лидер «Селтикс» заявил о том, что готов подождать и продлить контракт в 2018 году, если это поможет команде усилиться на рынке свободных агентов в межсезонье-2017.

Томас также отметил, что в случае необходимости, как и в прошлом году, поможет руководству в привлечении свободных агентов в Бостон.

«Мой новый контракт никуда не денется. Я кое-что доказал. Все знают, какой я вношу вклад, остальное зависит уже не от меня. Как все сложится с контрактами, так и сложится. Если не сейчас, то подождем следующего лета и посмотрим, что можно сделать.

Нам нужно получить сильного игрока, который бы сделал команду лучше, я полностью это поддерживаю. Готов ради этого сделать все, о чем попросят Дэнни Эйндж и организация. Полностью поддерживаю это. Я хочу выиграть чемпионат. В этом сезоне мы приблизились к этой цели, что еще больше мотивирует. Я буду рядом, если смогу чем-то помочь», – цитирует Томаса ESPN.com.

Томас, который имеет действующее соглашение еще на один сезон (6,3 миллиона долларов), может подписать продление контракта уже в межсезонье-2017.