Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать

    НБА. Кайри Ирвинг набрал рекордные в плей-офф 42 очка

    Теги Бостон Кливленд НБА видео НБА плей-офф Кайри Ирвинг

    Разыгрывающий «Кливленда» Кайри Ирвинг установил личный рекорд результативности в плей-офф, набрав 42 очка в 4-м матче финала Западной конференции против «Бостона» (112:99, 3-1).

    Ирвинг забил 15 из 22 бросков с игры, включая 4 из 7 трехочковых, а также сделал 3 подбора и отдал 4 передачи.

    Свой предыдущий рекорд (41 очко) Ирвинг установил 5-м матче финальной серии прошлого сезона с «Голден Стэйт».

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться