Разыгрывающий «Кливленда» Кайри Ирвинг установил личный рекорд результативности в плей-офф, набрав 42 очка в 4-м матче финала Западной конференции против «Бостона» (112:99, 3-1).

Ирвинг забил 15 из 22 бросков с игры, включая 4 из 7 трехочковых, а также сделал 3 подбора и отдал 4 передачи.

Свой предыдущий рекорд (41 очко) Ирвинг установил 5-м матче финальной серии прошлого сезона с «Голден Стэйт».