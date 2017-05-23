Евролига. Блатт покинет «Дарушафаку» по окончании сезона
Главный тренер «Дарушафаки» Дэвид Блатт покинет турецкую команду по окончании нынешнего сезона, сообщает Eurohoops.
Решающим фактором для Блатта стало то, что «Дарушафака» не получит wildcard Евролиги и в следующем сезоне будет выступать в Еврокубке. Израильский специалист хочет тренировать команду Евролиги.
В межсезонье Блатт будет одним из самых востребованных тренеров на рынке. В 2014 году он выигрывал Евролигу с «Маккаби», в 2015 году выводил «Кливленд» в финал плей-офф НБА. В 2007 года Блатт сделал сборную России чемпионом Европы.
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