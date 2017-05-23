Главный тренер «Дарушафаки» покинет турецкую команду по окончании нынешнего сезона, сообщает Eurohoops.

Решающим фактором для Блатта стало то, что не получит wildcard Евролиги и в следующем сезоне будет выступать в Еврокубке. Израильский специалист хочет тренировать команду Евролиги.

В межсезонье Блатт будет одним из самых востребованных тренеров на рынке. В 2014 году он выигрывал Евролигу с «Маккаби», в 2015 году выводил «Кливленд» в финал плей-офф НБА. В 2007 года Блатт сделал сборную России чемпионом Европы.