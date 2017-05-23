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    Владелец «Голден Стэйт»: «Предпочел был сыграть в финале с «Кливлендом». У нас осталось неоконченное дело»

    Теги Кливленд Голден Стэйт НБА НБА плей-офф Джо Лэйкоб

    Владелец «Голден Стэйт» Джо Лэйкоб заявил, что хочет вновь встретиться с «Кливлендом» в финале и доказать, что прошлогоднее поражение было случайностью.

    «Мне все равно, с кем мы будем играть, но я предпочел бы «Кливленд». У нас осталось одно неоконченное дело. Мы были сильнее, но они победили. Нам нужен шанс вернуться туда и доказать это», – цитирует Лэйкоба The Undefeated.

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