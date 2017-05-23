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    НБА. Стефен Карри обошел Кобе Брайанта по трехочковым в плей-офф

    Теги Голден Стэйт Кобе Брайант Сан-Антонио НБА Стефен Карри НБА плей-офф

    Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри обошел Кобе Брайанта и поднялся на 5-е место в истории лиги по количеству трехочковых в плей-офф, информирует The Score.

    Брайант играл в плей-офф в 15 из своих 20 сезонов в НБА и забил 292 трехочковых. Карри, для которого это лишь пятое участие в плей-офф, в 4-м матче с «Сан-Антонио» довел общее количество дальних попаданий до 295. Впереди него остались только ЛеБрон Джеймс (314), Ману Джинобили (315), Реджи Миллер (320) и Рэй Аллен (385).

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