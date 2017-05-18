Один из болельщиков Хуан Васкес подал в суд на центрового «Голден Стэйт» Зазу Пачулию. Заявление было подано от имени владельцев сезонных абонементов, а также магазина «What’s On Second». Одним из его требований является судебный приказ о временном запрещении в отношении обвиняемого.

«Все, что мы просим у суда, чтобы такого рода поведение, которое может вызвать серьезную травму у нашей команды, было непозволительно в Сан-Антонио», – цитирует ведущего юрисконсульта Альфонсо Кеннарда The San Francisco Chronicle.

Напомним, что лидер «Сперс» травмировал голеностопный сустав из-за неосторожного движения Пачулии в 1-м матче финала Западной конференции.