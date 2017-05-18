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    НБА. Болельщик «Сперс» подал в суд на Зазу Пачулию

    Теги происшествия Голден Стэйт Сан-Антонио НБА Заза Пачулия НБА плей-офф Кавай Ленард

    Один из болельщиков «Сан-Антонио» Хуан Васкес подал в суд на центрового «Голден Стэйт» Зазу Пачулию. Заявление было подано от имени владельцев сезонных абонементов, а также магазина «What’s On Second». Одним из его требований является судебный приказ о временном запрещении в отношении обвиняемого.

    «Все, что мы просим у суда, чтобы такого рода поведение, которое может вызвать серьезную травму у нашей команды, было непозволительно в Сан-Антонио», – цитирует ведущего юрисконсульта Альфонсо Кеннарда The San Francisco Chronicle.

    Напомним, что лидер «Сперс» Кавай Ленард травмировал голеностопный сустав из-за неосторожного движения Пачулии в 1-м матче финала Западной конференции.

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