Сергей Иванов: «Спорт в России не скоро станет доходным. Четыре процента доходов от телеправ – это слезы»
Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов перед оглашением бюджета турнира в Кремле заявил, что российский спорт зарабатывает слишком мало на продаже телеправ, поэтому не скоро станет доходным.
«Профессиональный баскетбол в России является единственным видом спорта, который открывает ежегодный бюджет. С сожалением сообщаю, что мы останемся таким видом еще долго, а последователей у нас не ожидается.
Четыре процента доходов лига получает от телеправ – это слезы. Поэтому наш спорт в России не скоро будет доходным», – сказал Иванов.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.