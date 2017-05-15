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    Сергей Иванов: «Спорт в России не скоро станет доходным. Четыре процента доходов от телеправ – это слезы»

    Теги Сергей Иванов Единая лига ВТБ

    Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов перед оглашением бюджета турнира в Кремле заявил, что российский спорт зарабатывает слишком мало на продаже телеправ, поэтому не скоро станет доходным.

    «Профессиональный баскетбол в России является единственным видом спорта, который открывает ежегодный бюджет. С сожалением сообщаю, что мы останемся таким видом еще долго, а последователей у нас не ожидается.

    Четыре процента доходов лига получает от телеправ – это слезы. Поэтому наш спорт в России не скоро будет доходным», – сказал Иванов.

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