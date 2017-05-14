Согласно отчету о последних двух минутах 6-го матча серии второго раунда плей-офф между «Вашингтоном» и , у «Селтикс» должно было быть на 1 секунду больше в последней атаке встречи, сообщает официальный сайт лиги.

«Нарушение правил произошло, когда на счетчике было примерно 2,7 секунды, но время остановилось на отметке 1,7 секунды», – говорится в отчете.

В последней атаке успел совершить бросок, но промахнулся и «Селтикс» потерпели поражение (91:92, 3-3).