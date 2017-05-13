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    Фил Джексон: «Кармело Энтони лучше стремиться к успеху в другой команде»

    Теги Кармело Энтони Фил Джексон Нью-Йорк НБА

    Президент «Никс» Фил Джексон во время посещения драфт-комбайна в Чикаго повторил высказанную ранее мысль о том, что форварду Кармело Энтони стоит согласиться на обмен и покинуть Нью-Йорк.

    «Мы бы хотели, чтобы он достиг успеха. Возможность для этого постепенно уменьшается. Мы бы хотели, чтобы он достиг успеха в другом месте. Мы пока не претендуем на это. Будет здорово, если в следующем сезоне наша команда попадет в плей-офф. Вряд ли нас стоит рассматривать в качестве претендентов на чемпионский титул.

    Мне кажется, я донес свою мысль. Здесь трудно что-то добавить», – цитирует Джексона ESPN.com.

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