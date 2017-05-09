«Зенит» сыграет с «Химками» в полуфинале Единой лиги ВТБ
В Единой лиге ВТБ определилась первая пара полуфиналистов.
Третья победа над «Енисеем» обеспечила «Химкам» выход в 1/2 финала, где подмосковный клуб сыграет с «Зенитом».
Петербургский клуб ранее в трех встречах обыграл ВЭФ. Команда Василия Карасева будет иметь преимущество домашней площадки.
Во втором полуфинале сойдутся победители пар ЦСКА – «Астана» (2-0) и «Локомотив-Кубань» – УНИКС (1-1).
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