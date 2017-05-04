Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать

    НБА. Тони Паркер выбыл до конца плей-офф с разрывом сухожилия

    Теги травмы Хьюстон Сан-Антонио Тони Паркер НБА НБА плей-офф

    Разыгрывающий «Сперс» Тони Паркер выбыл до конца плей-офф-2017 с разрывом сухожилия четырехглавой мышцы левого бедра, сообщает официальный твиттер техасцев.

    Паркер получил травму во втором матче серии с «Хьюстоном» (1-1). Точные сроки восстановления француза станут известны позже.

    В 8 матчах плей-офф Паркер набирал 15,9 очка, 2,5 подбора и 3,1 передачи в среднем за игру.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться