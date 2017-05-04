Разыгрывающий «Сперс» Тони Паркер выбыл до конца плей-офф-2017 с разрывом сухожилия четырехглавой мышцы левого бедра, сообщает официальный твиттер техасцев.

Паркер получил травму во втором матче серии с «Хьюстоном» (1-1). Точные сроки восстановления француза станут известны позже.

В 8 матчах плей-офф Паркер набирал 15,9 очка, 2,5 подбора и 3,1 передачи в среднем за игру.