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    НБА. Стефен Карри стал десятым игроком в истории лиги, забившим 250 трехочковых в плей-офф

    Теги Голден Стэйт Портленд НБА Стефен Карри НБА плей-офф

    Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, совершив пять точных трехочковых бросков в третьем матче серии первого раунда плей-офф с «Портлендом» (119:113, 3-0), довел их общее количество за карьеру в плей-офф до 254. Таким образом, он стал десятым игроком в истории лиги, достигшим отметки в 250 трехочковых в плей-офф.

    Из действующих игроков это удалось только Полу Пирсу (272), ЛеБрону Джеймсу (295) и Ману Джинобили (309).

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