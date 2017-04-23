Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, совершив пять точных трехочковых бросков в третьем матче серии первого раунда плей-офф с «Портлендом» (119:113, 3-0), довел их общее количество за карьеру в плей-офф до 254. Таким образом, он стал десятым игроком в истории лиги, достигшим отметки в 250 трехочковых в плей-офф.

Из действующих игроков это удалось только Полу Пирсу (272), ЛеБрону Джеймсу (295) и Ману Джинобили (309).