Форвард «Кливленда» ЛеБрон Джеймс в 3-м матче серии первого раунда с «Индианой» (119:114) обошел бывшую звезду «Лейкерс» Кобе Брайанта по количеству очков, набранных в плей-офф за карьеру, информирует The Score

Джеймс завершил встречу с 41 очком и увеличил число очков, набранных им в плей-офф, до 5670. Форвард «Кавальерс» поднялся на третье место в истории лиги по этому показателю и теперь уступает только Майклу Джордану (5987) и Кариму Абдул-Джаббару (5762).