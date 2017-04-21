Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать

    НБА. ЛеБрон обошел Кобе и поднялся на 3-е место по очкам в плей-офф за карьеру

    Теги Майкл Джордан Кливленд ЛеБрон Джеймс Индиана Кобе Брайант НБА Карим Абдул-Джаббар НБА плей-офф

    Форвард «Кливленда» ЛеБрон Джеймс в 3-м матче серии первого раунда с «Индианой» (119:114) обошел бывшую звезду «Лейкерс» Кобе Брайанта по количеству очков, набранных в плей-офф за карьеру, информирует The Score

    Джеймс завершил встречу с 41 очком и увеличил число очков, набранных им в плей-офф, до 5670. Форвард «Кавальерс» поднялся на третье место в истории лиги по этому показателю и теперь уступает только Майклу Джордану (5987) и Кариму Абдул-Джаббару (5762).

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться