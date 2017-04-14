Генеральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка рассчитывает на серьезное усиление с рынка свободных агентов.

«Полагаю, что многие звезды понимают, насколько уникальной платформой являются «Лос-Анджелес Лейкерс». Я абсолютно убежден в том, что к нам придет один из таких игроков или даже больше, чем один. Я сейчас не могу сказать, когда именно это случится. Но я действительно так думаю, так как судя по общению с влиятельными персонами вижу, что лед тронулся. Мы работаем над тем, чтобы вернуть «Лейкерс» чемпионский титул», – цитирует Пелинку LA Daily News.