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    Роб Пелинка: «Убежден в том, что в «Лейкерс» придет как минимум один звездный свободный агент»

    Теги Лейкерс НБА Роб Пелинка

    Генеральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка рассчитывает на серьезное усиление с рынка свободных агентов.

    «Полагаю, что многие звезды понимают, насколько уникальной платформой являются «Лос-Анджелес Лейкерс». Я абсолютно убежден в том, что к нам придет один из таких игроков или даже больше, чем один. Я сейчас не могу сказать, когда именно это случится. Но я действительно так думаю, так как судя по общению с влиятельными персонами вижу, что лед тронулся. Мы работаем над тем, чтобы вернуть «Лейкерс» чемпионский титул», – цитирует Пелинку LA Daily News.

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