Центровой «Сан-Антонио» Пау Газоль стал вторым европейским игроком в истории НБА, набравшим за карьеру 20 тысяч очков, сообщает официальный твиттер техасцев.

Газоль пересек эту отметку во время матча с «Ютой», в котором он набрал 13 очков. Испанец стал 43-м игроком лиги, который добился подобного результата. Из европейцев 20 тысяч очков ранее набирал лишь Дирк Новицки.