НБА. Пау Газоль стал вторым европейцем, набравшим 20 тысяч очков
Центровой «Сан-Антонио» Пау Газоль стал вторым европейским игроком в истории НБА, набравшим за карьеру 20 тысяч очков, сообщает официальный твиттер техасцев.
Газоль пересек эту отметку во время матча с «Ютой», в котором он набрал 13 очков. Испанец стал 43-м игроком лиги, который добился подобного результата. Из европейцев 20 тысяч очков ранее набирал лишь Дирк Новицки.
Repasa los hitos de @paugasol en la NBA hasta los 20.000 puntos.#Pau20000 pic.twitter.com/04j5eDLcVg— NBA Spain (@NBAspain) 13 апреля 2017 г.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.