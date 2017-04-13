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    НБА. Пау Газоль стал вторым европейцем, набравшим 20 тысяч очков

    Теги Дирк Новицки Пау Газоль Сан-Антонио НБА видео

    Центровой «Сан-Антонио» Пау Газоль стал вторым европейским игроком в истории НБА, набравшим за карьеру 20 тысяч очков, сообщает официальный твиттер техасцев.

    Газоль пересек эту отметку во время матча с «Ютой», в котором он набрал 13 очков. Испанец стал 43-м игроком лиги, который добился подобного результата. Из европейцев 20 тысяч очков ранее набирал лишь Дирк Новицки.

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