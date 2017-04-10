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    Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат. УНИКС – «Локомотив-Кубань», ЦСКА сыграет с «Цмоки-Минском»

    Теги результаты ЦСКА УНИКС Локомотив-Кубань Цмоки-Минск Единая лига ВТБ

    В понедельник, 10 апреля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ казанский УНИКС примет краснодарский «Локомотив-Кубань», московский ЦСКА дома сыграет с белорусским «Цмоки-Минском».

    Единая лига ВТБ

    Регулярный чемпионат

    УНИКС – Локомотив-Кубань 56:56 (3 четверть)
    Дата проведения
    10 апреля, 19.00, «Баскет-холл»
    Онлайн матча

    ЦСКА Москва – Цмоки-Минск 47:31 (2 четверть)
    Дата проведения
    10 апреля, 19.30, «УСК ЦСКА им. А.Я. Гомельского»
    Онлайн матча

    Положение команд: ЦСКА – 20-2, Зенит – 19-3, Химки – 17-5, Локомотив-Кубань – 14-5, УНИКС – 14-8, Енисей – 12-10, ВЭФ – 11-11, Астана – 9-13, Нижний Новгород – 8-15, Автодор – 7-14, Калев – 5-17, Цмоки-Минск – 4-17, Парма – 1-21.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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