В понедельник, 10 апреля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ казанский УНИКС примет краснодарский «Локомотив-Кубань», московский ЦСКА дома сыграет с белорусским «Цмоки-Минском».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 20-2, Зенит – 19-3, Химки – 17-5, Локомотив-Кубань – 14-5, УНИКС – 14-8, Енисей – 12-10, ВЭФ – 11-11, Астана – 9-13, Нижний Новгород – 8-15, Автодор – 7-14, Калев – 5-17, Цмоки-Минск – 4-17, Парма – 1-21.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.