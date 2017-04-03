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    Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат. УНИКС в гостях одолел ВЭФ, «Локомотив-Кубань» крупно выиграл у «Автодора» и другие результаты

    Теги результаты ЦСКА УНИКС Локомотив-Кубань Автодор Калев ВЭФ Единая лига ВТБ

    В понедельник, 3 апреля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ казанский УНИКС в гостях в дополнительной 5-минутке обыграл латвийский ВЭФ. Краснодарский «Локомотив-Кубань» на своей арене разгромил саратовский «Автодор».

    Единая лига ВТБ

    Регулярный чемпионат

    ЦСКА Москва – Калев 100:68 (31:17, 18:14, 26:16, 25:21)
    Дата проведения
    3 апреля, 19.30, «УСК ЦСКА им. А.Я. Гомельского»
    Онлайн матча

     

    ВЭФ – УНИКС 82:86 OT (17:20, 23:20, 14:20, 18:12, 10:14)
    Дата проведения
    3 апреля, 19.30, «Арена Рига»
    Онлайн матча

     

    Локомотив-Кубань – Автодор 79:61 (22:17, 21:13, 29:19, 7:12)
    Дата проведения
    3 апреля, 20.00, «Баскет-холл»
    Онлайн матча

    Положение команд: ЦСКА – 20-2, Зенит – 18-3, Химки – 17-4, Локомотив-Кубань – 14-5, УНИКС – 14-8, ВЭФ – 11-10, Енисей – 11-10, Астана – 9-12, Нижний Новгород – 7-15, Автодор – 6-14, Калев – 5-17, Цмоки-Минск – 4-17, Парма – 1-20.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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