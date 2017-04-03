В понедельник, 3 апреля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ казанский УНИКС в гостях в дополнительной 5-минутке обыграл латвийский ВЭФ. Краснодарский «Локомотив-Кубань» на своей арене разгромил саратовский «Автодор».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 20-2, Зенит – 18-3, Химки – 17-4, Локомотив-Кубань – 14-5, УНИКС – 14-8, ВЭФ – 11-10, Енисей – 11-10, Астана – 9-12, Нижний Новгород – 7-15, Автодор – 6-14, Калев – 5-17, Цмоки-Минск – 4-17, Парма – 1-20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.