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    Евролига. ЦСКА победил «Олимпиакос», УНИКС в гостях у «ЕА7 Милана», «Дарушафака» обыграла «Црвену Звезду» в матче за плей-офф и другие встречи

    Теги результаты ЦСКА УНИКС Turkish Airlines Euroleague Анадолу Эфес Олимпиакос Црвена Звезда Реал ЕА7 Милан Дарушафака

    В пятницу, 7 апреля, в рамках заключительного 30-го раунда регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА дома обыграл греческий «Олимпиакос». Казанский УНИКС завершит выступление в турнире гостевым матчем с итальянским «ЕА7 Миланом».

    В Стамбуле турецкая «Дарушафака» обыграла сербскую «Црвену Звезду», благодаря чему заполучила последнюю 8-ю путевку в плей-офф.

    Евролига

    Регулярный чемпионат

    Дарушафака Турция  –  Црвена Звезда Сербия 78:62 (25:14, 18:18, 12:17, 23:13)
    Дата проведения
    7 апреля, 20.00, «Фольксваген Арена»
    Онлайн матча
    Дарушафака
    Уонамейкер (22), Уилбекин (16 + 6 передач), Жижич (11 + 8 подборов), Клайберн (10), Морман (5) – старт; Андерсон (6), Бертанс (5), Батук (3), Ягмур (0), Улубай (0), Хэрэнгоди (0), Алдемир (0).
    Црвена Звезда
    Кузмич (14), Дженкинс (12), Дангубич (9), Лазич (2), Митрович (2) – старт; Симонович (10), Гудурич (5), Томпсон (4), Уолтерс (3), Бьелица (1).

    ЦСКА Москва Россия  –  Олимпиакос Греция 90:86 (25:15, 22:22, 24:26, 19:23)
    Дата проведения
    7 апреля, 20.00, «Мегаспорт»
    Онлайн матча
    ЦСКА Москва
    Теодосич (23 + 8 потерь), Де Коло (23 + 6 передач), Воронцевич (11), Хайнс (10), Курбанов (5) – старт; Хиггинс (12), Фридзон (4), Хряпа (2), Джексон (0), Антонов (0), Огастин (0), Фрилэнд (0).
    Олимпиакос
    Спанулис (16 + 7 передач + 5 потерь), Папапетру (16), Манцарис (12), Принтезис (12 + 7 подборов), Берч (2) – старт; Папаниколау (13), Аграванис (7), Янг (4), Милутинов (4), Толиопулос (0), Уотерс (0), Атинаю (0).

    ЕА7 Милан Италия  –  УНИКС Россия 39:39 (3 четверть)
    Дата проведения
    7 апреля, 21.45, «Медиоланум Форум»
    Онлайн матча

    Реал Мадрид Испания  –  Анадолу Эфес Турция 35:36 (2 четверть)
    Дата проведения
    7 апреля, 22.00, «ВиЗинк Центр»
    Онлайн матча
    Реал Мадрид
    Руди Фернандес (0), Серхио Юль (0), Тэйлор (0), Рэндолф (0), Айон (0).

    Положение команд: Реал Испания – 22-7, ЦСКА Россия – 22-8, Олимпиакос Греция – 19-11, Панатинаикос Греция – 19-11, Фенербахче Турция – 18-12, Анадолу Эфес Турция – 17-12, Баскония Испания – 17-13, Дарушафака Турция – 16-14, Црвена Звезда Сербия – 16-14, Жальгирис Литва – 14-16, Барселона Испания – 12-18, Галатасарай Турция – 11-19, Бамберг Германия – 10-20, Маккаби FOX Израиль – 10-20, ЕА7 Милан Италия – 8-21, УНИКС Россия – 7-22.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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