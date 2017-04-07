В пятницу, 7 апреля, в рамках заключительного 30-го раунда регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА дома обыграл греческий «Олимпиакос». Казанский УНИКС завершит выступление в турнире гостевым матчем с итальянским «ЕА7 Миланом».

В Стамбуле турецкая «Дарушафака» обыграла сербскую «Црвену Звезду», благодаря чему заполучила последнюю 8-ю путевку в плей-офф.

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Реал Испания – 22-7, ЦСКА Россия – 22-8, Олимпиакос Греция – 19-11, Панатинаикос Греция – 19-11, Фенербахче Турция – 18-12, Анадолу Эфес Турция – 17-12, Баскония Испания – 17-13, Дарушафака Турция – 16-14, Црвена Звезда Сербия – 16-14, Жальгирис Литва – 14-16, Барселона Испания – 12-18, Галатасарай Турция – 11-19, Бамберг Германия – 10-20, Маккаби FOX Израиль – 10-20, ЕА7 Милан Италия – 8-21, УНИКС Россия – 7-22.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.