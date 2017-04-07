Евролига. ЦСКА победил «Олимпиакос», УНИКС в гостях у «ЕА7 Милана», «Дарушафака» обыграла «Црвену Звезду» в матче за плей-офф и другие встречи
В пятницу, 7 апреля, в рамках заключительного 30-го раунда регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА дома обыграл греческий «Олимпиакос». Казанский УНИКС завершит выступление в турнире гостевым матчем с итальянским «ЕА7 Миланом».
В Стамбуле турецкая «Дарушафака» обыграла сербскую «Црвену Звезду», благодаря чему заполучила последнюю 8-ю путевку в плей-офф.
Евролига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 7 апреля, 20.00, «Фольксваген Арена»
- Дарушафака
- Уонамейкер (22), Уилбекин (16 + 6 передач), Жижич (11 + 8 подборов), Клайберн (10), Морман (5) – старт; Андерсон (6), Бертанс (5), Батук (3), Ягмур (0), Улубай (0), Хэрэнгоди (0), Алдемир (0).
- Дата проведения
- 7 апреля, 20.00, «Мегаспорт»
- ЦСКА Москва
- Теодосич (23 + 8 потерь), Де Коло (23 + 6 передач), Воронцевич (11), Хайнс (10), Курбанов (5) – старт; Хиггинс (12), Фридзон (4), Хряпа (2), Джексон (0), Антонов (0), Огастин (0), Фрилэнд (0).
- Дата проведения
- 7 апреля, 21.45, «Медиоланум Форум»
- Дата проведения
- 7 апреля, 22.00, «ВиЗинк Центр»
- Реал Мадрид
- Руди Фернандес (0), Серхио Юль (0), Тэйлор (0), Рэндолф (0), Айон (0).
Положение команд: Реал Испания – 22-7, ЦСКА Россия – 22-8, Олимпиакос Греция – 19-11, Панатинаикос Греция – 19-11, Фенербахче Турция – 18-12, Анадолу Эфес Турция – 17-12, Баскония Испания – 17-13, Дарушафака Турция – 16-14, Црвена Звезда Сербия – 16-14, Жальгирис Литва – 14-16, Барселона Испания – 12-18, Галатасарай Турция – 11-19, Бамберг Германия – 10-20, Маккаби FOX Израиль – 10-20, ЕА7 Милан Италия – 8-21, УНИКС Россия – 7-22.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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