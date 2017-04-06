Главный тренер «Енисея» Олег Окулов заявил, что выступает за поддержку молодых российских игроков, но при этом против жесткого лимита на легионеров.

«Если мы введем лимит на легионеров, как в волейболе, где два легионера в заявке на сезон, то нынешнее поколение игроков будет играть до 70 лет, а наш баскетбол утратит свои позиции на европейской арене.

У нас в стране очень мало баскетбольных секций. И очень слабые детские тренеры – в основном энтузиасты, которые работают за низкие зарплаты. Хорошие зарплаты имеют только специалисты в Москве, и то лишь в топовых школах. Вот что надо изменить. Тогда у нас появится большой выбор молодых игроков и вопрос о легионерах отпадет сам собой», – отметил Окулов.