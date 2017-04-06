Олег Окулов: «Если введем жесткий лимит на легионеров, то нынешнее поколение будет играть до 70 лет»
Главный тренер «Енисея» Олег Окулов заявил, что выступает за поддержку молодых российских игроков, но при этом против жесткого лимита на легионеров.
«Если мы введем лимит на легионеров, как в волейболе, где два легионера в заявке на сезон, то нынешнее поколение игроков будет играть до 70 лет, а наш баскетбол утратит свои позиции на европейской арене.
У нас в стране очень мало баскетбольных секций. И очень слабые детские тренеры – в основном энтузиасты, которые работают за низкие зарплаты. Хорошие зарплаты имеют только специалисты в Москве, и то лишь в топовых школах. Вот что надо изменить. Тогда у нас появится большой выбор молодых игроков и вопрос о легионерах отпадет сам собой», – отметил Окулов.
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